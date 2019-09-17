10 Октября 2020
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Сергей Аксенов (2017) | Фото: 1-krym.ru

"Не нужны и не актуальны". Глава Крыма выступил против переименования республики в Тавриду

Глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что споры о переименовании республики в Тавриду нужно прекратить, этим должны заниматься исключительно историки, об этом он написал в соцсетях.

"Обсуждение темы по переименованию Крыма в Тавриду, двойному использованию исторических названий считаю необходимым прекратить. Подобные инициативы не нужны и не актуальны", - написал глава Крыма.

Он добавил, что Крым стал российским в 2014 году и именно это название нужно оставить.

Ранее глава национально-культурной автономии крымских греков "Таврида" Иван Шонус предложил переименовать полуостров в Республику Крым – Таврида. По его словам, это позволит укрепить российский статус полуострова.

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"Не нужны и не актуальны". Глава Крыма выступил против переименования республики в Тавриду

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Теги: Крым, Таврида, переименование, Сергей Аксенов



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Ранее 16.09.2019 19:44 Мск Крым хотят переименовать в Тавриду для "укрепления российского статуса"

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