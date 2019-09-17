"Не нужны и не актуальны". Глава Крыма выступил против переименования республики в Тавриду

Глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что споры о переименовании республики в Тавриду нужно прекратить, этим должны заниматься исключительно историки, об этом он написал в соцсетях.

"Обсуждение темы по переименованию Крыма в Тавриду, двойному использованию исторических названий считаю необходимым прекратить. Подобные инициативы не нужны и не актуальны", - написал глава Крыма.

Он добавил, что Крым стал российским в 2014 году и именно это название нужно оставить.

Ранее глава национально-культурной автономии крымских греков "Таврида" Иван Шонус предложил переименовать полуостров в Республику Крым – Таврида. По его словам, это позволит укрепить российский статус полуострова.