Раскольнический архиепископ просит Зеленского помочь сохранить ему здание в Симферополе

Россиянин Павел Кущ, он же "архиепископ Симферопольский и Крымский Климент" из раскольнической "единой церкви" Украины, просит украинского президента Владимира Зеленского вмешаться в ситуацию вокруг здания в Симферополе. Об этом он заявил на пресс-конференции в Киеве.

Дело связано с тем, что после воссоединения Крыма с Россией Кущ из принципиальных соображений отказывался регистрировать свою религиозную структуру по российскому законодательству, хотя и принял российское гражданство. И в 2017 за отказ платить коммерческую арендную плату у нее были изъяты нежилые помещения в Симферополе.

В марте 2019 года крымские власти подали иск в суд с требованием освободить помещение на втором этаже здания, где функционировал храм раскольников. В апреле Кущ все-таки подал документы на перерегистрацию и перезаключение аренды, но оказалось, что документы не были оформлены должным образом и были отправлены на доработку.

В июле он заявил, что обратился к президенту России Владимиру Путину с требованием соблюсти обещания не создавать противостояния на религиозной почве. Хотя очевидно, что источником противостояния является сам Кущ, провоцирующий его.

Он пригрозил, что если его выгонят из здания, то раскольники будут уничтожать на Украине каноническую Церковь. И он "компенсирует себе потерянное имущество в Крыму за счет храмов УПЦ МП".