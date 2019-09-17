В Челябинске подрядчику выдали предписание остановить работы в исторической части города на Братьев Кашириных

После того, как Государственный комитет охраны объектов культурного наследия Челябинской области выдал предписание остановить строительные работы на третьей развязке улицы Братьев Кашириных в Челябинске, рабочие продолжили дорожную деятельность, об этом Накануне.RU сообщил краевед Юрий Латышев.

Латышев приехал на стройплощадку и пообщался с рабочими "Уралмостострой". На место также был вызван наряд полиции.

Работы на этом участке проводить нельзя, пока там не будут организованы археологические раскопки. Эта территория является исторической частью города и в земле могут сохраниться ценности прошлых веков.

Сейчас по закону рабочие обязаны прекратить строительные работы.