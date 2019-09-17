09 Октября 2020
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Общество Челябинская область
строительство, развязка, историческая часть города (2019) | Фото:Юрий Латышев, Facebook.com

В Челябинске подрядчику выдали предписание остановить работы в исторической части города на Братьев Кашириных

После того, как Государственный комитет охраны объектов культурного наследия Челябинской области выдал предписание остановить строительные работы на третьей развязке улицы Братьев Кашириных в Челябинске, рабочие продолжили дорожную деятельность, об этом Накануне.RU сообщил краевед Юрий Латышев.

Латышев приехал на стройплощадку и пообщался с рабочими "Уралмостострой". На место также был вызван наряд полиции.

Работы на этом участке проводить нельзя, пока там не будут организованы археологические раскопки. Эта территория является исторической частью города и в земле могут сохраниться ценности прошлых веков.

Сейчас по закону рабочие обязаны прекратить строительные работы.

строительство, развязка, историческая часть города(2019)|Фото:Юрий Латышев, Facebook.com

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В Челябинске подрядчику выдали предписание остановить работы в исторической части города на Братьев Кашириных

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Теги: Братьев Кашириных, Юрий Латышев, работы, постановление, Челябинск



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Ранее 23.09.2019 13:18 Мск В Челябинске на место строительства скандальной развязки на Братьев Кашириных пустят археологов

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