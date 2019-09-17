09 Октября 2020
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Происшествия Челябинская область
суд, молоток (2017) | Фото: kavkazplus.com

На Южном Урале осужден глава одного из районов и его бывший первый зам

Главу Карталинского района Сергея Шулаева и его бывшего первого зама Светлану Бровкину осудили за превышение должностных полномочий.

Установлено, что Шулаев и Бровкина в 2014-2015 годах незаконно выдали разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию двух домов, построенных с нарушениями, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

14 квартир были куплены у застройщика и предоставлены детям-сиротам. Для оплаты этих квартир южноуральские власти выделили более 10 млн руб.

После обследования квартир оказалось, что жилье не соответствует требованиям пожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности.

Шулаеву и Бровкиной дали по 5 лет условно.

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На Южном Урале осужден глава одного из районов и его бывший первый зам

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Теги: Сергей Шулаев, Светлана Бровкина, суд, Карталинский район



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