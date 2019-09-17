09 Октября 2020
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
пожар, пожарные (2012) | Фото: Накануне.RU

В Тюмени из аквапарка эвакуировали людей. Здание окутал дым

В Тюмени рядом с аквапарком "Лето лето" начался пожар. Дым повалил из подвального помещения строящеося здания по соседству. Из аквапарка эвакуирован 161 человек.

Как сообщили Накануне.RU в управлении МЧС по Тюменской области, в подвале здания, находящегося за аквапарком, загорелся пенопласт. Из -за сильного задымления и сложной планировки подвального помещения точная площадь пожара не известна.

Спасатели провели эвакуацию посетителей аквапарка: из здания выведен 161 человек, в том числе один ребенок.

Пожар в аквапарке "Лето" в Тюмени(2019)|Фото: vk.com/chptmn

По предварительным данным погибших и пострадавших нет.

Подразделения работают по повышенному рангу пожара. На месте вызова работают 51 человек и 21 единица техники.

Пожар в аквапарке "Лето" в Тюмени(2019)|Фото: vk.com/chptmn

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В Тюмени из аквапарка эвакуировали людей. Здание окутал дым

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Теги: аквапарк Лето Лето, пожар на щербакова, пожар в Тюмени



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Развитие сюжета:

Ранее 18.09.2019 08:35 Мск Пожар, из-за которого эвакуировали тюменский аквапарк, тушили полтора часа. Горел пенопласт

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