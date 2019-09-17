В Тюмени из аквапарка эвакуировали людей. Здание окутал дым

В Тюмени рядом с аквапарком "Лето лето" начался пожар. Дым повалил из подвального помещения строящеося здания по соседству. Из аквапарка эвакуирован 161 человек.

Как сообщили Накануне.RU в управлении МЧС по Тюменской области, в подвале здания, находящегося за аквапарком, загорелся пенопласт. Из -за сильного задымления и сложной планировки подвального помещения точная площадь пожара не известна.

Спасатели провели эвакуацию посетителей аквапарка: из здания выведен 161 человек, в том числе один ребенок.

По предварительным данным погибших и пострадавших нет.

Подразделения работают по повышенному рангу пожара. На месте вызова работают 51 человек и 21 единица техники.