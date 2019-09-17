Сотни людей вышли на митинг в поддержку депутата заксобрания Прикамья, которому вменяют "покушение" на себя

В Соликамске идет митинг в поддержку депутата заксобрания Прикамья от КПРФ Ильи Кузьмина, которому вменяют "покушение" на самого себя, передает корреспондент Накануне.RU.

Первый секретарь краевого комитета компартии Ксения Айтакова рассказала Накануне.RU, что "очень много людей хотят выступить в поддержку депутата".

"Я тоже выступала. Точное число участников сказать не могу, но не меньше 200-250 человек", - сказала она.

Сейчас митинг продолжается. Ранее прошла пресс-конференция, на которой выступили адвокат политика, мать Кузьмина, Айтакова и глава фракции КПРФ в заксобрании Владимир Корсун.

"По нашему мнению, следствие настроено на то, чтобы осудить Кузьмина, ничего другого видеть не хотят. Столько времени идет расследование, это удивляет", - сообщил Накануне.RU Корсун.

Напомним, по версии следствия, осенью прошлого года депутат решил инсценировать покушение на себя. Для этого он обратился к своей 29-летней знакомой, которая нашла исполнителей, другую 29-летнюю женщину и 30-летнего мужчину. Поздно вечером 24 февраля после "покушения" парламентарий обратился в полицию с соответствующим заявлением. Итог – 35-летний политик обвиняется в ложном доносе, его предполагаемые подельники – в пособничестве в этом. Кузьмин арестован, ему предъявлено обвинение, другим фигурантам избраны иные меры пресечения.