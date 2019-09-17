В Салехарде депутаты гордумы выбрали спикера и объявили конкурс на должность мэра

Сегодня в Салехарде состоялось первое заседание думы VII созыва. Владимир Мартынюк единогласно был избран председателем думы, отметим, что он также являлся спикером думы прошлого созыва. Его заместителем стал Александр Пизняк - кандидатура также была поддержана единогласно, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации.

Кроме того, во время заседания депутаты приняли решения о создании постоянных комитетов: по бюджету, налогам и финансам; по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту; по социально-информационной политике; по строительству, землепользованию и развитию предпринимательства. Также народные избранники проголосовали за списки членов комитетов и их председателей.

После организационных моментов, дума рассмотрела вопрос о создании конкурсной комиссии и об объявлении конкурса по отбору кандидатур на пост главы Салехарда в связи с истечением срока полномочий действующего главы Ивана Кононенко.

Заявки от желающих стать мэром принимаются с 19 сентября по 8 октября 2019 года. 15 октября состоится первое заседание конкурсной комиссии, на котором членам комиссии предстоит совершить отбор кандидатур.