09 Октября 2020
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Политика В России
матрица компьютер инетрнет (2009) | Фото: myphoto.nnov.ru

Госдума в первом чтении приняла закон о едином ресурсе сведений о населении

Депутаты Госдумы в первом чтении приняли проект о создании федерального информационного ресурса сведений о населении. В случае принятия в третьем чтении закон начнет работать с 1 января 2022 г., сообщили Накануне.RU в пресс-службе "нижней палаты".

На ресурсе будут собраны персональные данные: фамилия, имя отчество, дата и место рождения, гражданство, пол, СНИЛС, ИНН и семейное положение граждан. Данные будут собираться из баз Федеральной налоговой службы, которая станет оператором системы, МВД, Минобороны, Минобрнауки, государственных внебюджетных фондов.

Инициатор проекта - Правительство - в пояснениях указывает, что система поможет бороться с мошенничеством при получении мер соцподдержки и уплаты налогов. Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный отметил, что база данных поможет получать госуслуги в электроном виде.

Ресурс может начать работать с 2022 г., предусмотрен переходный период до 31 декабря 2025 г.

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Госдума в первом чтении приняла закон о едином ресурсе сведений о населении

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Теги: единый ресурс сведений о населении. Госдума, Анатолий Выборный, персональные данные



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Ранее 17.09.2019 08:27 Мск Налоговая увидит всех. В России будет создан единый ресурс сведений о населении

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