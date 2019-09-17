09 Октября 2020
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Политика Свердловская область
Администрация Нижнего Тагила городская дума (2012) | Фото: Накануне.RU

В мэрии Нижнего Тагила назначен новый заместитель Пинаева: прежний ушел со скандалом

В администрации Нижнего Тагила произошли кадровые изменения. Место Владимира Юрченко на посту заместителя главы по городскому хозяйству и строительству занял Егор Копысов.
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Как передает корреспондент Накануне.RU, соответствующая информация опубликована на официальном сайте мэрии. Уточняется, что Копысов будет вести общее руководство и координировать деятельность управления городским хозяйством, а также отдела по экологии и природопользованию.

Ранее Егор Копысов работал начальником управления ЖКХ.

Напомним, в августе Владимир Юрченко со скандалом покинул пост заместителя главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева. Сообщалось, что он вышел на пенсию, но сам экс-чиновник заявил о "расправе" над ним.

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В мэрии Нижнего Тагила назначен новый заместитель Пинаева: прежний ушел со скандалом

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Теги: мэрия, Пинаев, заместитель, Нижний Тагил



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