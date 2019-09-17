В мэрии Нижнего Тагила назначен новый заместитель Пинаева: прежний ушел со скандалом

В администрации Нижнего Тагила произошли кадровые изменения. Место Владимира Юрченко на посту заместителя главы по городскому хозяйству и строительству занял Егор Копысов.

Как передает корреспондент Накануне.RU, соответствующая информация опубликована на официальном сайте мэрии. Уточняется, что Копысов будет вести общее руководство и координировать деятельность управления городским хозяйством, а также отдела по экологии и природопользованию.

Ранее Егор Копысов работал начальником управления ЖКХ.

Напомним, в августе Владимир Юрченко со скандалом покинул пост заместителя главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева. Сообщалось, что он вышел на пенсию, но сам экс-чиновник заявил о "расправе" над ним.