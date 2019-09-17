09 Октября 2020
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Происшествия Курганская область
куртамыш стела (2013) | Фото: Накануне.ru

В Курганской области внук задушил собственного деда, сбежав из спецучреждения, и подался в столицу

В мае этого года 16-летний подросток, который воспитывался в спецучреждении за совершение кражи, сбежал и отправился в гости к своему деду.

Во время распития спиртного несовершеннолетний задушил дедушку руками, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

Трагедия произошла в Куртамыше.

После этого подросток на попутках уехал в Москву, ездил по другим крупным городам. Несовершеннолетнего удалось задержать в Перми, после чего он был доставлен в Курган и заключен под стражу.

Сейчас подростка ждет суд.

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В Курганской области внук задушил собственного деда, сбежав из спецучреждения, и подался в столицу

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Теги: Куртамыш, внук, дед, убийство, СК



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