В Прикамье коммунисты вышли на митинг в поддержку депутата, которому вменяют организацию "покушения" на себя

В Прикамье прошла пресс-конференция по делу депутата краевого заксобрания от КПРФ Ильи Кузьмина, которому вменяют организацию покушения на себя. Также в Соликамске начался митинг в поддержку политика, рассказал Накануне.RU глава фракции коммунистов в региональном парламенте Владимир Корсун.

Напомним, по версии следствия, осенью прошлого года депутат решил инсценировать покушение на себя. Для этого он обратился к своей 29-летней знакомой, которая нашла исполнителей, другую 29-летнюю женщину и 30-летнего мужчину. Поздно вечером 24 февраля после "покушения" парламентарий обратился в полицию с соответствующим заявлением. Итог – 35-летний политик обвиняется в ложном доносе, его предполагаемые подельники – в пособничестве в этом. Кузьмин арестован, ему предъявлено обвинение, другим фигурантам избраны иные меры пресечения.

"По нашему мнению, следствие настроено на то, чтобы осудить Кузьмина, ничего другого видеть не хотят. Столько времени идет расследование, это удивляет", - сказал Корсун.



В 17.30 в Соликамске начался митинг в поддержку политика.