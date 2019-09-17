09 Октября 2020
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Общество В России За рубежом Москва
(2003) | Фото

Западные миллиардеры платят Баданину за размещение наркопропаганды на «Проекте»

Роман Баданин при помощи своего медиа «Проект» выполняет заказ британского миллиардера Джорджа Сороса по раскачиванию российского общества. Публикуя лживые «расследования», завербованный журналист пытается дискредитировать в глазах граждан политический строй государства и репутацию действующей власти.

«Проект. Медиа» позиционирует себя как «независимое издание». Однако он сам неоднократно выступал в роли субъекта разоблачительных материалов. Так, например, буквально недавно корреспонденты ФАН поведали читателям о «секретном» задании, которые призваны исполнять сотрудники организации. И это – работа исключительно на спецслужбы Запада.

Почти все материалы, публикуемые «Проектом», вызывают массу вопросов о достоверности фактов. Последний материал издания под названием «Исследование о том, на чем сидит Россия» и вовсе не оставляет сомнений: это очередной спецзаказ западных спонсоров.

Итак, начнем с главного. Речь в публикации идет о проблеме наркомании. Казалось бы, что в этом такого? Но все не так просто. Автор текста подал читателю информацию исключительно с «правильной стороны»: он не говорит о том, как это плохо, а напротив – рассказывает, как «легально» можно достать запрещенные вещества. Тот, кто написал этот текст, не поленился даже создать специальный словарь, чтобы «собеседник» мог быстрее приобщиться к миру наркотиков и разобраться в терминологии.

скрин, телеграм-канал проект(2019)|Фото:скрин, телеграм-канал проект

После прочтения материала у любого создастся стойкое ощущение, что продажа запрещенных веществ – самый прибыльный бизнес. Поскольку автор прямо с упоением рассказывает о том, как на «супермаркетах наркотиков» можно заработать миллиарды. Конечно, здесь не забыли упомянуть о западных аналогах «проверенной системы», но исключительно в контексте того, что они стали появляться совершенно недавно. Однако, по словам неизвестных источников «Проекта», система максимально отлажена только в России.

скрин, телеграм-канал проект(2019)|Фото:скрин, телеграм-канал проект

Чтобы подогреть интерес читателя, здесь разместили красивую и наглядную инфографику, где четко описана классификация наркотиков по принципу воздействия на человеческий организм, регионы их большего распространения, цены и другие подробности.

скрин, телеграм-канал проект(2019)|Фото:скрин, телеграм-канал проект

Нет сомнений, что такая детализация и аргументация, естественно, должна оказать влияние на неокрепшие умы молодежи. Ведь так называемые «расследователи» специально описали «прекрасный» способ скорого обогащения. Правда, никто не упомянул, какие последствия он за собой повлечет.

скрин, телеграм-канал проект, карта, наркотики(2019)|Фото:скрин, телеграм-канал проект

Резюмируя вышесказанное, можно сделать только один вывод: публикация столь губительных и провокационных материалов создателей «Проекта» нисколько не смущает. Ведь это для них, вполне вероятно – банальная отработка заказа. Медиа Баданина, как и все русофобские СМИ, скорей всего, целиком и полностью курируется богатейшими людьми мира. Поэтому «исполнители» просто делают то, что им приказали. В данном случае публикуют наркопропаганду.

На сегодняшний день удалось выяснить, что главным спонсором деятельности завербованного журналиста является миллиардер Джордж Сорос. Он - известный деятель, воплотивший в жизнь не одну «цветную революцию». Кстати, через «Открытую Россию» (организация нежелательна в РФ) Сорос финансирует и фонд Стипендии Джона Найта, за счет которой Баданин проходил «спецобучение» в Стэнфорде, а после чего основал медиа «Проект». Миллиардер, видимо, готов давать Баданину «деньги мешками», и все ради того, чтобы он помог дестабилизировать политическую ситуацию в России.

Отметим, что стратегию Сороса неоднократно сравнивали с планом Аллена Даллеса. Даллес руководил ЦРУ в 60-х годах. Он - автор документа, в котором подробно описаны методы морального разложения советского общества. Этот сомнительный пытались реализовать на протяжении многих лет. И Сорос является негласным преемником Даллеса.

Сейчас миллиардер, через принадлежащие ему структуры, навязывает убеждения в необходимости введения однополых браков, легализации наркотиков. Субъектом влияния в значительной мере выступает российская молодежь.

И именно к таким структурам относится «Проект» Баданина. Материалы о наркотиках, инструкции их применения, места приобретения – сплошная реализация плана Сороса по разложению общества. Правоохранителям и соответствующим ведомствам стоит провести более тщательный анализ материалов медиа «Проект» на предмет негативного и даже преступного влияния на общество.

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Западные миллиардеры платят Баданину за размещение наркопропаганды на «Проекте»

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Теги: телеграм-канал проект, баданин, наркопропаганда,



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