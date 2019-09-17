В Японском море браконьеры из КНДР напали на российских пограничников

В ФСБ РФ сообщили о нападении северокорейских браконьеров на российских пограничников в Японском море. Ранены трое военнослужащих.

В районе банки Кито-Ямато приморские пограничники обнаружили две северокорейские шхуны и 11 мотоботов.

Одна шхуна с экипажем 21 человек была задержана, передает РИА Новости. Экипаж второго судна (более 45 человек) с оружием напал на осмотровую группу пограничного корабля.

Подобные случаи происходили и ранее. В 2016 году российский пограничник был избит членами экипажа северокорейского судна.

В Японском море в исключительной экономической зоне России сторожевым кораблем пограничного управления ФСБ по Приморскому краю было остановлено северокорейское рыбопромысловое судно "Дае янг 10" с 48 гражданами КНДР.

В результате осмотра судна, проведенного российскими пограничниками, на его борту обнаружены незаконно-пойманные водные биологические ресурсы. В ходе проведения осмотра северокорейские рыбаки напали на российского пограничника, который получил сотрясение головного мозга и раны головы.