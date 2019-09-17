Лидер униатов встретился с Варфоломеем, чтобы обсудить объединение с "православными" раскольниками

Лидер украинских униатов Святослав Шевчук встретился с экуменическим патриархом Вафоломеем, чтобы обсудить экуменические отношения с опекаемыми им "православными" раскольниками. Символично, что встреча прошла в Ватикане в рамках официального визита Варфоломея, организованного Папским советом по делам единства христиан.

Шевчук подчеркнул, что всем христианам нужно объединяться под властью римского папы. И предложил Фанару создать смешанную комиссию с униатскими "церквями", чтобы "дать новый толчок в экуменическом диалоге".

В свою очередь, Варфоломей приветствовал эти планы и назвал униатов детьми Фанара.

Состоявшаяся встреча примечательна тем, что Фанар уже без тени смущения открыто выступает за объединение униатов и раскольников, подчеркивая смысл предоставления последним своего томоса. Напомним, в январе Фанар объявил униатов православными. Притом что униаты являются католиками и подчиняются римскому папе.

Недавно объединить их призвал в Риме бывший президент Украины Петр Порошенко. Лидер раскольников Сергей Думенко-Епифаний тоже назвал такое объединение возможным.

Конечной целью действий Фанара является объединение с Ватиканом с признанием первенства римского папы, которое ожидается в 2025 году.