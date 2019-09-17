Изнасилование врача в Саратове: подозреваемый задержан

В Саратове задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании женщины-врача, которая шла на вызов к пациенту.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по региону, им оказался 55-летний ранее неоднократно судимый местный житель. Потерпевшая его опознала.

Нападение произошло 16 сентября, работница поликлиники поехала на вызов в дом пациента, который живет в Завокзальном поселке.

Врач не могла найти адрес и попросила помочь прохожего. Он сказал, что проводит женщину на адрес.

В какой-то момент, оглянувшись по сторонам и увидев, что рядом нет людей, злоумышленник схватил женщину за шею, уронил ее на землю и изнасиловал. Женщина обратилась в полицию.