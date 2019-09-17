Муниципальный форум стран БРИКС станет одним из драйверов развития стран-членов объединения

В Санкт-Петербурге 20-22 сентября состоится международный муниципальный форум стран БРИКС. Пленарное заседание соберёт представителей органов законодательной и исполнительной власти, крупных бизнес-сообществ, международных ассоциаций и общественных НКО из стран БРИКС.

Как сообщает "Политэксперт", форуму предстоит стать одним из двигателей развития стран БРИКС. В ходе мероприятия планируется обсудить создание новых туристических маршрутов, умные технологии для развития городов, новые подходы к утилизации мусора, цифровизации муниципалитетов, вопросы медицины, образования и т.д.

Напомним, саммит Совета глав государств ШОС и БРИКС-2020 указом президента РФ Владимира Путина перенесён из Челябинска в Санкт-Петербург.