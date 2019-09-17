09 Октября 2020
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Политика В бывшем СССР Украина
Денисенко, Филарет (2014) | Фото: тсн

Киевский "патриархат" пристыдил "единую церковь": "Мы с вами стали стыдом для всего мира"

Киевский "патриархат" обратился к коллегам по расколу из украинской "единой церкви". Обращение обнародовано пресс-службой КП.
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Там заявили, что настало время согласовать основные недоразумения между раскольническими организациями. И предложили оставить друг друга в покое. Одни получили томос, который и хотели иметь, а другие его не приняли, так как он не настоящий.

"Призываем вас к разумному диалогу, ибо мы с вами стали стыдом для всего мира. Церковь судится с церковью. Дети судятся с отцом", – говорится в обращении КП, намекая, что большинство раскольников из "единой церкви" обязаны своей карьерой лидеру КП Михаилу Денисенко-Филарету.

Впрочем, применение термина "церковь" к раскольникам правомерно только в юридическом смысле - как общественной организации. С точки зрения православного вероучения, они находятся вне Церкви.

Как сообщало Накануне.RU, между организациями продолжаются судебные тяжбы по вопросу ликвидации КП и завладения его имуществом. Окружной административный суд Киева временно запретил ликвидировать КП и распоряжаться его имуществом, но в "единой церкви" считают, что имеют на это полное право.

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Киевский "патриархат" пристыдил "единую церковь": "Мы с вами стали стыдом для всего мира"

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Теги: Украина, церковь, раскол



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