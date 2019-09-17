09 Октября 2020
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мусоровоз, мусор, помойка (2018) | Фото: Накануне.RU

Проект, освобождающий прикамских предпринимателей от оплаты услуг "мусорного" оператора, будут дорабатывать

Комитет заксобрания Прикамья по развитию инфраструктуры рекомендовал принять законопроект освобождающий индивидуальных предпринимателей, работающих на дому, а также НКО, зарегистрированные в жилых помещениях, от оплаты услуг регионального оператора по обращению с ТКО, сообщили Накануне.RU в краевом заксобрании.

Однако, как сообщает "Ъ" со ссылкой на председателя комитета Виктора Плюснина, проект нуждается в серьезной доработке, поскольку документ очень непростой и понятного механизма пока нет.

"Как правило, все индивидуальные предприниматели зарегистрированы по своим домашним адресам. Если мы освобождаем ИП от двойной платы, то мы понимаем, что мусора по этому адресу не будет, так как предприниматель уже заплатил как физическое лицо. В связи с этим, возмещение убытков регоператору – для меня вообще непонятная вещь. По сути, за что компенсировать?" - приводит издание цитату Плюснина.

Напомним, инициатива была внесена губернатором Пермского края Максимом Решетниковым. Как следует из финансово-экономического обоснования, принятие проекта приведет к выпадающим доходам "Теплоэнерго" в сумме 151,6 млн руб. Эти деньги планируется выделить из краевого бюджета.

Ранее первый заместитель правительства края Антон Удальев заявил, что федеральный закон предполагает, что договор с регоператором по вывозу ТКО должен заключить абсолютно каждый индивидуальный предприниматель. В связи с этим, сложилась ситуация при которой индивидуальные предприниматели, чье юридическое лицо зарегистрировано по месту жительства, оплачивают налог в двойном размере – как физические и юридические лица.

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Проект, освобождающий прикамских предпринимателей от оплаты услуг "мусорного" оператора, будут дорабатывать

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Теги: региональный оператор, мусорная реформа, максим решетников



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Ранее 19.09.2019 13:37 Мск В Прикамье в первом чтении принят закон, освобождающий ИП от оплаты услуг "мусорного" оператора

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Ранее 10.09.2019 14:22 Мск В Прикамье внесен на рассмотрение законопроект освобождающий ИП от оплаты услуг "мусорного" оператора

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