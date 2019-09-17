09 Октября 2020
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Общество Челябинская область
свалка, мусор (2019) | Фото:vk.com Виталий Пашин

Депутат Госдумы назвал южноуральские переполненные помойки крахом мусорной реформы

Депутат Госдумы РФ от ЛДПР Виталий Пашин назвал переполненные мусорные контейнеры на Южном Урале крахом мусорной реформы, об этом он написал в социальных сетях.

По его мнению, жители региона, видя переполненные мусорные контейнеры, не захотят хорошо относиться к работникам коммунальных служб, ответственным за вывоз мусора.

"Как думаете, захотят они платить за вывоз мусора? В данном случае эти фото прислали из Чебаркуля. Есть у меня и не менее "живописные" фотографии из Челябинска, Магнитогорска. Переполненные мусорные баки - что это? Крах мусорной реформы? Создаем региональных операторов, говорим об экологии, а сами не можем навести порядок даже во дворах многоквартирных домов, не говоря уже о более отдаленных территориях", - написал Пашин.

Депутат отметил, что отправил по этой проблеме соответствующие запросы.

"Ответственные лица, которые не справляются со своими прямыми обязанностями, не хотят работать на благо своего города и жителей, должны искать себя в другой профессии", - написал депутат.

В комментариях к посту местные жители поддержали Пашина. Пользователь Марина удивилась, почему жители выполняют свою обязанность, когда оплачивают услуги, а работники коммунальных служб нет.

"Также очевидно, что мусорный контейнер установлен с явными нарушениями: отсутствует оборудованная площадка под контейнером с твёрдым основанием из бетона, ограждения площадки с трёх сторон", - написала женщина.

свалка, мусор(2019)|Фото:vk.com Виталий Пашин

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Депутат Госдумы назвал южноуральские переполненные помойки крахом мусорной реформы

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Теги: Виталий Пашин, Госдума, депутат, Чебаркуль, мусор, мусорная реформа



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