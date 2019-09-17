Депутат Госдумы назвал южноуральские переполненные помойки крахом мусорной реформы

Депутат Госдумы РФ от ЛДПР Виталий Пашин назвал переполненные мусорные контейнеры на Южном Урале крахом мусорной реформы, об этом он написал в социальных сетях.

По его мнению, жители региона, видя переполненные мусорные контейнеры, не захотят хорошо относиться к работникам коммунальных служб, ответственным за вывоз мусора.

"Как думаете, захотят они платить за вывоз мусора? В данном случае эти фото прислали из Чебаркуля. Есть у меня и не менее "живописные" фотографии из Челябинска, Магнитогорска. Переполненные мусорные баки - что это? Крах мусорной реформы? Создаем региональных операторов, говорим об экологии, а сами не можем навести порядок даже во дворах многоквартирных домов, не говоря уже о более отдаленных территориях", - написал Пашин.

Депутат отметил, что отправил по этой проблеме соответствующие запросы.

"Ответственные лица, которые не справляются со своими прямыми обязанностями, не хотят работать на благо своего города и жителей, должны искать себя в другой профессии", - написал депутат.

В комментариях к посту местные жители поддержали Пашина. Пользователь Марина удивилась, почему жители выполняют свою обязанность, когда оплачивают услуги, а работники коммунальных служб нет.

"Также очевидно, что мусорный контейнер установлен с явными нарушениями: отсутствует оборудованная площадка под контейнером с твёрдым основанием из бетона, ограждения площадки с трёх сторон", - написала женщина.