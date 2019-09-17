В Зеленой роще Екатеринбурга нашли монастырское кладбище XIX - начала XX веков

В Екатеринбурге на территории парка Зеленая роща обнаружен объект археологического наследия: кладбище XIX - начала XX веков. Об этом Накануне.RU сообщили в управлении государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области.

Напомним, в ходе работ по благоустройству археологи нашли в парке некий насыпной слой. Реконструкция была немедленно приостановлена.

Оказалось, что согласно генплану Екатеринбурга от 1856 года часть территории парка занимало городское кладбище. Внутреннее монастырское кладбище было расположено вокруг собора Александра Невского в пределах ограды Ново-Тихвинского женского монастыря.

"Захоронения размещались вокруг собора, но преимущественно с северной, западной и восточной стороны. Кладбище постепенно разрасталось, распространилось во второй половине ХIХ - начале ХХ века на всю северную часть монастыря и вышло за его пределы к западу. Теперь кладбище занимало всю северную территорию Монастырской рощи (Зеленая роща), то есть участок, который размещался западнее всей огороженной монастырской усадьбы", - пояснили в управлении.

Как отметили в ведомстве, несмотря на это, южная часть Монастырской рощи (позднее Зеленая роща) использовалась для отдыха горожан. Данный объект включен в "Перечень выявленных объектов культурного наследия Свердловской области" и подлежит государственной охране, добавили в управлении.

Напомним, реконструкция парка началась в июле. Общественники не раз выражали опасения, что под предлогом "благоустройства" в Зеленой роще могут вырубить здоровые деревья и сузить пешеходные дорожки.