В Нижневартовске стартовал гарантийный ремонт автомобильных дорог

09 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Карабах — незатухающий постсоветский пожар

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
Ремонт дорог Нижневартовск (2019) | Фото: Администрация Нижневартовска

В Нижневартовске стартовал гарантийный ремонт автомобильных дорог

В Нижневартовске на фоне проекта "Безопасные и качественные дороги" началось восстановление асфальта на городских трассах, отремонтированных несколько лет назад. В частности, рабочие "обновили" проезд по проспекту Победы (между улицами Мира и Ленина). Он соединяет две крупнейшие в городе улицы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Директор муниципального "Управления по дорожному хозяйству и благоустройству" Виталий Проскуряков отметил, что проезд ремонтировали в 2015 г., после обследования решено провести повторный ремонт.

"Гарантия на все проведенные работы – четыре года. Сейчас подрядчик устраняет выявленные недочеты. В течение гарантийного срока подрядчик устраняет их за счет собственных средств. Основными критериями выбора дороги, где пройдет ремонт, являются износ верхнего слоя асфальта, невидимая разметка или ее отсутствие, неисправность бордюрного камня и другие", - сказал Проскуряков.

Ремонт дорог Нижневартовск(2019)|Фото: Администрация Нижневартовска

Ремонт дорог Нижневартовск(2019)|Фото: Администрация Нижневартовска

До конца ремонтного сезона в Нижневартовске по гарантии заасфальтируют еще нескольких дорог.

"Качеству проведения работ уделяется пристальное внимание. Подрядчику необходимо соблюдать все технологии укладки асфальта. Работать в ливень никто не позволит. Мы отслеживаем работу на разных этапах. Кроме того, проверку проводят эксперты "Стройконтроля"", - отметил Виталий Проскуряков.

В мэрии напомнили, что Нижневартовск впервые участвует в национальном проекте "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Реконструкция дорожного полотна в рамках национального проекта завершается – будет обновлено 14 участков общей протяженностью около 17, 5 км. По словам главы города Василия Тихонова, строительство и ремонт дорог – один из приоритетных вопросов для властей муниципалитета.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Нижневартовске стартовал гарантийный ремонт автомобильных дорог

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: дороги, ремонт, Виталий Проскуряков



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети