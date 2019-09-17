В Нижневартовске стартовал гарантийный ремонт автомобильных дорог

В Нижневартовске на фоне проекта "Безопасные и качественные дороги" началось восстановление асфальта на городских трассах, отремонтированных несколько лет назад. В частности, рабочие "обновили" проезд по проспекту Победы (между улицами Мира и Ленина). Он соединяет две крупнейшие в городе улицы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Директор муниципального "Управления по дорожному хозяйству и благоустройству" Виталий Проскуряков отметил, что проезд ремонтировали в 2015 г., после обследования решено провести повторный ремонт.

"Гарантия на все проведенные работы – четыре года. Сейчас подрядчик устраняет выявленные недочеты. В течение гарантийного срока подрядчик устраняет их за счет собственных средств. Основными критериями выбора дороги, где пройдет ремонт, являются износ верхнего слоя асфальта, невидимая разметка или ее отсутствие, неисправность бордюрного камня и другие", - сказал Проскуряков.

До конца ремонтного сезона в Нижневартовске по гарантии заасфальтируют еще нескольких дорог.

"Качеству проведения работ уделяется пристальное внимание. Подрядчику необходимо соблюдать все технологии укладки асфальта. Работать в ливень никто не позволит. Мы отслеживаем работу на разных этапах. Кроме того, проверку проводят эксперты "Стройконтроля"", - отметил Виталий Проскуряков.

В мэрии напомнили, что Нижневартовск впервые участвует в национальном проекте "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Реконструкция дорожного полотна в рамках национального проекта завершается – будет обновлено 14 участков общей протяженностью около 17, 5 км. По словам главы города Василия Тихонова, строительство и ремонт дорог – один из приоритетных вопросов для властей муниципалитета.