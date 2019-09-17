В ОБСЕ оборвали речь представителей Крыма, а украинская делегация покинула заседание
Делегация Украины покинула заседание ОБСЕ в Варшаве при выступлении представителей Крыма, которое было оборвано, едва начавшись. Об этом сообщает украинский канал ATR.
Заседание было созвано для обсуждения свободы слова. Инцидент произошел после того, как начала говорить Мария Волконская.
"Дамы и господа, добрый день. Меня зовут Волконская Мария, я главный редактор "Крымской газеты", "Крымского журнала". Крым, Российская Федерация", - сказала она.
Сразу после этого делегация Украины оборвала выступление Волконской, обвинив ее в "нарушении суверенитета и территориальной целостности" Украины, а также попытках "использовать совещание для легитимации оккупации".
Российская сторона призвала модераторов дать слово крымским СМИ, но те объявили технический перерыв, продемонстрировав свободу слова в западном понимании. А украинские СМИ обозвали ее "пропагандисткой".
Украинская же делегация покинула заседание. Сообщается, что она проводит консультации "с партнерами" о том, что она должна делать дальше.
Накануне в Варшаве началось ежегодное совещании ОБСЕ по выполнению обязательств стран-участников в сфере соблюдения прав и свобод человека. Оно продлится до 27 сентября.