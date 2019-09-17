В ОБСЕ оборвали речь представителей Крыма, а украинская делегация покинула заседание

Делегация Украины покинула заседание ОБСЕ в Варшаве при выступлении представителей Крыма, которое было оборвано, едва начавшись. Об этом сообщает украинский канал ATR.

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Заседание было созвано для обсуждения свободы слова. Инцидент произошел после того, как начала говорить Мария Волконская.

"Дамы и господа, добрый день. Меня зовут Волконская Мария, я главный редактор "Крымской газеты", "Крымского журнала". Крым, Российская Федерация", - сказала она.

Сразу после этого делегация Украины оборвала выступление Волконской, обвинив ее в "нарушении суверенитета и территориальной целостности" Украины, а также попытках "использовать совещание для легитимации оккупации".

Российская сторона призвала модераторов дать слово крымским СМИ, но те объявили технический перерыв, продемонстрировав свободу слова в западном понимании. А украинские СМИ обозвали ее "пропагандисткой".

Украинская же делегация покинула заседание. Сообщается, что она проводит консультации "с партнерами" о том, что она должна делать дальше.

Накануне в Варшаве началось ежегодное совещании ОБСЕ по выполнению обязательств стран-участников в сфере соблюдения прав и свобод человека. Оно продлится до 27 сентября.