Полиция начала проверку в отношении отчима Кокорина после ДТП у колонии

Полиция начала проверку по факту наезда машины, за рулем которой был отчим Александра Кокорина Кирилл Логинов, на журналиста.

Инцидент произошел сегодня утром возле колонии в Белгородской области. Пресса ждала, когда из учреждения выйдут футболисты Кокорин и Павел Мамаев.

"Гелендваген" начал сдавать назад и задел корреспондента Life, сообщается на сайте издания. Врачи диагностировали у него перелом пальца ноги.

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства происшествия, сообщили Накануне.RU в региональном МВД.

Ранее стало известно, что в отношении Логинова составили протокол, задерживать его не стали.