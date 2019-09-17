В Зауралье будут судить мужчину, который испортил памятник природы

В Щучанском районе 63-летний мужчина испортил памятник природы "Озеро Горькое-Виктория".

Летом прошлого года он установил на берегу железобетонные плиты и отсыпал его грунтом, чтобы облагородить прибрежную территорию для дальнейшего частного использования, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

В результате действий мужчины произошло повреждение почвы, уничтожение растительности, изменение рельефа озера.

Причиненный ущерб составил более 4 млн руб.

Уголовное дело передано в суд.