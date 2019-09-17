Ситуацию с Березовой рощей в Екатеринбурге проверит прокуратура

Уральское полпредство направило обращение жителей Екатеринбурга о сохранении парка Березовая роща в прокуратуру.

Напомним, 27 августа защитников парка приняли в приемной президента РФ. Заместитель полномочного представителя главы государства в Уральском федеральном округе Виктор Дубенецкий выслушал их позицию и обещал передать ее вместе с обращением полпреду Николаю Цуканову.

Как сообщили Накануне.RU защитники Березовой рощи, из полученного ответа полпредства следует, что обращение было направлено для рассмотрения прокурору Свердловской области Сергею Охлопкову.

"О результатах рассмотрения обращения вы будете проинформированы указанным ведомством", - говорится в ответе за подписью Дубенецкого.

Напомним, в августе суд отказал в удовлетворении иска защитников рощи к застройщику - "Атомстройкомплексу".