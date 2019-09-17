В Нефтеюганске ребенок-инвалид сжег венок на памятнике героям Великой Отечественной войны

В Нефтеюганске ребенок-инвалид повредил венок на памятнике героям Великой Отечественной войны. С учетом его статуса, ни ему, ни его родителям не грозит никакая ответственность, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления МВД.

"15 сентября мальчик с ограниченными возможностями здоровья, которому нет и 10 лет, повредил установленный на памятнике венок. Ни ему, ни его родителям – в силу особенностей ребенка – административная ответственность не грозит, но со взрослыми проведена воспитательная работа", - сообщили в управлении.

Напомним, в апреле в Нефтеюганске 22-летний житель Саратовской области, пытаясь согреться, сжег венок в Вечном огне.