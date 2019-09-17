Названы города, откуда сильнее всего стремится уехать молодежь

Больше всего молодых людей, готовых переехать из родного города в поисках лучшей жизни, проживают в Барнауле, Челябинске, Тольятти, Омске и Волгограде.

Молодежь (опрашивались люди в возрасте от 18 до 30 лет) в поисках лучшей жизни стремится переехать в Москву и Санкт-Петербург.

Наименьшее количество желающих переехать молодых людей оказалось в столице, а также в Севастополе, Грозном, Краснодаре, Симферополе. Об этом пишет "Российская газета" со ссылкой на исследование Финансового университета при правительстве РФ.

Ранее был составлен рейтинг городов, наиболее самых привлекательных для летних путешествий молодежи. Первые места заняли Санкт-Петербург, Москва, Сочи, Казань. Екатеринбург замкнул пятерку.

Кроме того, Екатеринбург стал одним из лидеров рейтинга российских городов, где можно почувствовать себя "как в Европе". Столица Урала уступила лишь Калининграду, Санкт-Петербургу, Сочи и Казани.