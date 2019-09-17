Ямальские аграрии "потеряли" губернатора

Ямальские участники межрегиональной агропромышленной выставки, которая сегодня открылась в Екатеринбурге, расстроились из-за отсутствия губернатора. В кулуарах они жаловались на недостаточное внимание Дмитрия Артюхова к повестке АПК, передает корреспондент Накануне.RU.

Дмитрий Артюхов - единственный из глав регионов УрФО, не приехавший на мероприятие. При этом стенд Ямала был одним из самых заметных: посередине организаторы поставили чум, вокруг которого расположились коренные народы в национальных костюмах. Делегация во главе с полпредом президента РФ в УрФО Николаем Цукановым посетила экспозицию, на общем фото не хватало лишь Артюхова, гостей встречал замгубернатора Александр Мажаров.

На выставку приехали 15 товаропроизводителей Ямала, своего недовольства отсутствием Артюхова они не скрывали.

"Ему (губернатору, - прим.) сельское хозяйство вообще неинтересно. Даже во время объезда территорий с нами не общался. Газ, дороги - вот что ему важно", - пожаловался один из участников выставки.

На стенде обсуждали, что Артюхов предпочел агровыставке Тюменский нефтегазовый форум, который стартовал сегодня. Однако губернатор Ямала будет присутствовать на ТНФ только в основной день, 18 сентября.