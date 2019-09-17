09 Октября 2020
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Политика Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО
IX Межрегиональная агропромышленная выставка УрФО (2019) | Фото: Накануне.RU

Ямальские аграрии "потеряли" губернатора

Ямальские участники межрегиональной агропромышленной выставки, которая сегодня открылась в Екатеринбурге, расстроились из-за отсутствия губернатора. В кулуарах они жаловались на недостаточное внимание Дмитрия Артюхова к повестке АПК, передает корреспондент Накануне.RU.

Дмитрий Артюхов - единственный из глав регионов УрФО, не приехавший на мероприятие. При этом стенд Ямала был одним из самых заметных: посередине организаторы поставили чум, вокруг которого расположились коренные народы в национальных костюмах. Делегация во главе с полпредом президента РФ в УрФО Николаем Цукановым посетила экспозицию, на общем фото не хватало лишь Артюхова, гостей встречал замгубернатора Александр Мажаров.

IX Межрегиональная агропромышленная выставка УрФО(2019)|Фото: Накануне.RU

IX Межрегиональная агропромышленная выставка УрФО(2019)|Фото: Накануне.RU

На выставку приехали 15 товаропроизводителей Ямала, своего недовольства отсутствием Артюхова они не скрывали.

"Ему (губернатору, - прим.) сельское хозяйство вообще неинтересно. Даже во время объезда территорий с нами не общался. Газ, дороги - вот что ему важно", - пожаловался один из участников выставки.

На стенде обсуждали, что Артюхов предпочел агровыставке Тюменский нефтегазовый форум, который стартовал сегодня. Однако губернатор Ямала будет присутствовать на ТНФ только в основной день, 18 сентября.

IX Межрегиональная агропромышленная выставка УрФО(2019)|Фото: Накануне.RU

IX Межрегиональная агропромышленная выставка УрФО(2019)|Фото: Накануне.RU

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Ямальские аграрии "потеряли" губернатора

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Теги: Дмитрий Артюхов, агропромышленная выставка



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