09 Октября 2020
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Хакеры группировки Lurk (2019) | Фото: Накануне.RU

Слушания по делу хакеров Lurk "закрыли" на эпизоде по "взлому" Кольцово

В Кировском районном суде Екатеринбурга продолжился опрос свидетелей по делу группы хакеров Lurk, передает корреспондент Накануне.RU. Сначала были заслушаны показания директора по правовым вопросам аэропорта управляющей компании "Аэропорты России" Елены Волобуевой. В ведении именно этой компании находится аэропорт Кольцово, по версии следствия, подвергшийся хакерским атакам и, по словам Елены Волобуевой, понесший в результате этого репутационные издержки. Сегодня заседание было предложено перевести в закрытый режим.

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Свидетель не стала отвечать на вопросы обвиняемых о том, в чём именно выразились эти издержки, а также правда ли, что владельцем аэропорта является олигарх Виктор Вексельберг и могут ли эти издержки быть связаны с тем, что фотография Андрея Костина (главы ВТБ), спящего в ВИП-зале аэропорта Кольцово, утекла в интернет.

Также хакеры поинтересовались, является ли основанием для перевода судебных слушаний в закрытый формат то обстоятельство, что данные обо всех держателях ВИП-карт аэропорта Кольцово, в частности автомобильные номера и кому они принадлежат, сейчас находятся на страницах уголовного дела и в свободном доступе в интернете.

Далее должен был выступить советник директора по операционной деятельности управляющей компании "Аэропорты России", однако он сослался на положение о коммерческой тайне, из-за которого процесс необходимо проводить в закрытом режиме.

Защита обвиняемых сослалась на то, что данное положение не включено в материалы дела. В этой связи, по мнению адвокатов, мотивированное определение об объявлении судебного заседания закрытым принять не представится возможным, поскольку свидетель заявил о "некой эфемерной коммерческой тайне". Как считает защита, материалы дела не содержат в себе ни одного доказательства, которое подтверждает слова свидетеля.

екатеринбург аэропорт кольцово(2018)|Фото: Накануне.ru

Сами подсудимые обратили внимание на то, что подчинённый сегодняшнего свидетеля уже раскрыл на прошлом судебном заседании все названия антивирусов, файерволов, программного обеспечения, настройки в прошлом и настоящем и т.д.

Также они обратили внимание на "двойные стандарты". "Когда [так называемый лидер группы Константин] Козловский на предварительных слушаниях заявляет о том, что в деле существует гостайна – его словам почему-то никто не верит. А сегодня приходит человек – и мы должны поверить его словам", – выступил один из подсудимых. В этой связи хакеры предложили разделить вопросы, касаемые чувствительных сторон, например, информационной безопасности, и общие вопросы.

Подсудимые обратили внимание и на то, что предыдущий свидетель зачастую уходил от ответа. Однако суд не согласился с этими доводами и постановил оставшуюся часть заседания провести в закрытом режиме.

Напомним, новое рассмотрение дела хакеров Lurk началось в апреле этого года. Обвиняемым вменяется взлом базы данных аэропорта Кольцово, а также хищения у ряда крупных банков в общей сложности на сумму 1,2 млрд руб. Ранее один из подсудимых Александр Сафонов усомнился в непредвзятости процесса. Еще в 2017 году Константин Козловский (так называемый идейный вдохновитель группировки) в Московском городском суде заявлял, что он якобы много лет сотрудничал с ФСБ и по поручению её сотрудников занимался, в том числе, взломами на территории США. В частности, речь шла о "взломе" Национального комитета Демократической партии США и электронной переписки Хиллари Клинтон, а также военных предприятий США.

Хакеры Lurk(2019)|Фото: Накануне.RU

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Слушания по делу хакеров Lurk "закрыли" на эпизоде по "взлому" Кольцово

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Теги: хакеры, Lurk, суд, заседание



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