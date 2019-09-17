Слушания по делу хакеров Lurk "закрыли" на эпизоде по "взлому" Кольцово

В Кировском районном суде Екатеринбурга продолжился опрос свидетелей по делу группы хакеров Lurk, передает корреспондент Накануне.RU. Сначала были заслушаны показания директора по правовым вопросам аэропорта управляющей компании "Аэропорты России" Елены Волобуевой. В ведении именно этой компании находится аэропорт Кольцово, по версии следствия, подвергшийся хакерским атакам и, по словам Елены Волобуевой, понесший в результате этого репутационные издержки. Сегодня заседание было предложено перевести в закрытый режим.

Свидетель не стала отвечать на вопросы обвиняемых о том, в чём именно выразились эти издержки, а также правда ли, что владельцем аэропорта является олигарх Виктор Вексельберг и могут ли эти издержки быть связаны с тем, что фотография Андрея Костина (главы ВТБ), спящего в ВИП-зале аэропорта Кольцово, утекла в интернет.

Также хакеры поинтересовались, является ли основанием для перевода судебных слушаний в закрытый формат то обстоятельство, что данные обо всех держателях ВИП-карт аэропорта Кольцово, в частности автомобильные номера и кому они принадлежат, сейчас находятся на страницах уголовного дела и в свободном доступе в интернете.

Далее должен был выступить советник директора по операционной деятельности управляющей компании "Аэропорты России", однако он сослался на положение о коммерческой тайне, из-за которого процесс необходимо проводить в закрытом режиме.

Защита обвиняемых сослалась на то, что данное положение не включено в материалы дела. В этой связи, по мнению адвокатов, мотивированное определение об объявлении судебного заседания закрытым принять не представится возможным, поскольку свидетель заявил о "некой эфемерной коммерческой тайне". Как считает защита, материалы дела не содержат в себе ни одного доказательства, которое подтверждает слова свидетеля.

Сами подсудимые обратили внимание на то, что подчинённый сегодняшнего свидетеля уже раскрыл на прошлом судебном заседании все названия антивирусов, файерволов, программного обеспечения, настройки в прошлом и настоящем и т.д.

Также они обратили внимание на "двойные стандарты". "Когда [так называемый лидер группы Константин] Козловский на предварительных слушаниях заявляет о том, что в деле существует гостайна – его словам почему-то никто не верит. А сегодня приходит человек – и мы должны поверить его словам", – выступил один из подсудимых. В этой связи хакеры предложили разделить вопросы, касаемые чувствительных сторон, например, информационной безопасности, и общие вопросы.

Подсудимые обратили внимание и на то, что предыдущий свидетель зачастую уходил от ответа. Однако суд не согласился с этими доводами и постановил оставшуюся часть заседания провести в закрытом режиме.

Напомним, новое рассмотрение дела хакеров Lurk началось в апреле этого года. Обвиняемым вменяется взлом базы данных аэропорта Кольцово, а также хищения у ряда крупных банков в общей сложности на сумму 1,2 млрд руб. Ранее один из подсудимых Александр Сафонов усомнился в непредвзятости процесса. Еще в 2017 году Константин Козловский (так называемый идейный вдохновитель группировки) в Московском городском суде заявлял, что он якобы много лет сотрудничал с ФСБ и по поручению её сотрудников занимался, в том числе, взломами на территории США. В частности, речь шла о "взломе" Национального комитета Демократической партии США и электронной переписки Хиллари Клинтон, а также военных предприятий США.