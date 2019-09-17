Utair будет раздавать пассажирам никотиновые изделия

Пассажиры Utair, которые курят, смогут легче перенести полет - с 15 сентября они во время полета смогут получить специальные подушечки с никотином", передает корреспондент Накануне.RU.

Utair постоянно развивает продуктовое предложение на борту, сообщили Накануне.RU в пресс-службе перевозчика.

"Компания выступает за здоровый образ жизни и в условиях запрета для курильщиков, стремится избежать рисков использования сигарет курящими пассажирами. Новый продукт на борту облегчит им полет и обеспечит комфорт другим пассажирам", - добавили в компании. Подушечка закладывается за губу и обеспечивает поставку никотина в организм. Такая услуга будет предоставляться на 10 рейсах.