ВККС досрочно рекомендовала сохранить на посту Вячеслава Лебедева

СМИ сообщают о решении судей Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) вновь назначить председателем Верховного суда Вячеслава Лебедева. Свой пост на этой должности он занимает с 1989 года.

Как уточнили "Ведомости", шестилетний срок Лебедева истекал лишь в мае 2020 года, на должность в очередной раз он был назначен в 2014 году. Однако конкурс был объявлен заранее и в итоге кандидатура Лебедева снова получила одобрение большинства в коллегии. Сам перенос конкурса на более ранний срок в ВС РФ объяснили тем, что много организационной работы, а проведенный конкурс и решение ВККС позволит вести работу в привычном ключе.

Указ о назначении руководителя Верховного суда подписывает президент России.