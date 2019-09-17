СМИ: Заворотнюк весной сделали трепанацию черепа в Германии

Телеведущая и актриса Анастасия Заворотнюк перенесла трепанацию черепа во время лечения в Германии, сообщает "Московский комсомолец".

В этой же стране ей был поставлен диагноз "злокачественное новообразование головного мозга".

Хирургическое вмешательство было проведено в апреле. Заворотнюк вернулась из Германии 25 июня, ночью актрисе стало плохо.

Анастасия была в сознании, но ее внешний вид изменился - половина головы была вскрыта, виднелись швы. Она пополнела, как и Жанна Фриске, пишет издание.

СМИ сообщали, что сейчас Заворотнюк находится в одной из частных столичных клиник. Ее состояние поддерживают медикаментами, Заворотнюк подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

По информации некоторых интернет-изданий и Telegram канала Mash, у звезды сериала "Моя прекрасная няня" отек мозга на фоне последней стадии рака. Врачи ввели в ее искусственную кому.

Также сообщалось, что муж актрисы и ее мать в субботу вечером срочно прибыли к ней в больницу.