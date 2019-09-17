"Зенит" о новом контракте Кокорина: клуб готов дать шанс Александру вернуться в футбол

Питерский "Зенит" выступил с заявлением после того, как нападающий Александр Кокорин вышел на свободу из колонии, где отбывал наказание за избиение людей.

Напомним, сегодня утром Кокорин, его младший брат Кирилл и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев покинули территорию исправительной колонии в Белгородской области. 6 сентября все трое были освобождены судом условно-досрочно.

Как заявили в "Зените", Кокорин полностью отбыл наказание, которое получил за свой поступок, и вышел на свободу по УДО с положительной характеристикой.

"ФК "Зенит" готов дать шанс Александру Кокорину вернуться в футбол, предоставить возможность заиграть на профессиональном уровне в составе основной команды. Получится ли это у него, покажет время, его физическое и психологическое состояние. Надеемся, он сможет достаточно быстро набрать форму", - цитирует заявление клуба издание "Чемпионат".

Сегодня стало известно, что сидя в тюрьме Кокорин подписал новый контракт с "Зенитом". В питерской команде это подтвердили.

"Детали контракта будут раскрыты позже", - добавили в клубе.

Сможет ли Кокорин сыграть за "Зенит" до зимней паузы в чемпионате России, пока остается неясным.