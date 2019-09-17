Урал теряет фермеров. Регионам предложили переключить внимание с крупных агрохолдингов на сельчан

В Уральском федеральном округе снижается число фермерских хозяйств. Помощник полпреда Анна Ленская озвучила пугающую статистику на заседании совета, которое прошло в рамках межрегиональной агровыставки, передает корреспондент Накануне.RU.

Количество фермерских хозяйств в УрФО сократилось на 500 единиц за 2018 год. Это 6,4%.

"Нужно создавать условия для развития на селе малого предпринимательства. Это позволит вовлекать в оборот земли в Челябинской области, наращивать сборы дикоросов в северных регионах, развивать животноводство в Челябинской и Тюменской областях", - сказала Ленская.

Полпред Николай Цуканов напомнил, что динамика малых средних предприятий на селе - это один из показателей, по которому будет оцениваться работа губернаторов, так как направление стало частью нацпроекта. Кроме того, через поддержку малых форм хозяйствования может решаться вопрос занятости населения в отдаленных территориях.