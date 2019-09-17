X Межрегиональная агропромышленная выставка пройдет в Кургане

X Межрегиональная агропромышленная выставка пройдет в Кургане в 2020 году - такое решение принято на заседании совета при полномочном представителе президента в УрФО Николае Цуканове, передает корреспондент Накануне.RU.

"Через год встречаемся в Кургане", - сказал полпред.

Николай Цуканов отметил, что, когда выставка вернется в Екатеринбург, ее можно было бы провести в новом конгресс-центре. Сейчас стенды расположились в павильонах "Екатеринбург-Экспо".

Напомним, в Екатеринбурге открылась IX Межрегиональная агропромышленная выставка. Продукцию аграриев полпреду презентовали губернаторы. Глава Курганской области отметил, что зауральский регион когда-нибудь догонит соседей: "Нам нужно много потрудиться, чтобы вернуть позиции в АПК".