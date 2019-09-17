Вартовчане пять дней будут сажать деревья - в городе пройдет акция "Семейное дерево"

23-28 сентября в Нижневартовске пройдет общегородская акция "Семейное дерево". Все желающие смогут получить молодые саженцы деревьев хвойных пород и посадить их, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Читайте также: На улицах Перми посадят 14 тысяч деревьев

Получить деревья можно в дни акции с 12.00 до 17.00 в управлении по природопользованию и экологии администрации по адресу Маршала Жукова, 10. Отметим, это не единственная подобная акция в городе. 5 сентября в 11 микрорайоне (между домами №61 и №69 по улице Чапаева) прошли аналогичные работы по озеленению. Посадили 30 сосен, 28 рябин и 18 декоративных кустарников. Деревья сажали как жители микрорайона, так и воспитанники школы олимпийского резерва "Самотлор".

Напомним, ранее в столице Самотлора прошел конкурс по озеленению среди предприятий и индивидуальных предпринимателей. Номинации первенства - "Лучшая озелененная территория объектов торговли и социально-бытового обслуживания населения", "Лучшая озелененная территория объектов производственного назначения", "Лучшая озелененная территория объектов административно-делового назначения".

Кроме того, в июне в Нижневартовске в рамках озеленения посадили 25 живых изгородей – таково новое ландшафтное оформление городского пространства.