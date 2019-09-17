Бывшего главбуха "Уральского производственного предприятия" отправили в колонию за мошенничество

В Екатеринбурге после апелляции прокуратуры изменили приговор бывшему главному бухгалтеру ООО "Уральское производственное предприятие". Женщину отправили в колонию.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, ранее экс-главбух была признана виновной в мошенничестве в особо крупном размере: расследование показало, что в 2013-2015 годах, используя служебное положение, она похитила свыше 4,1 млн руб. Приговором Железнодорожного районного суда женщине было назначено 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года. Однако государственный обвинитель категорически не согласился с таким наказанием.

Как пояснили в надзорном ведомстве, мошенница совершила тяжкое преступление, причинив ущерб в особо крупном размере, но никаких мер к его возмещению не предприняла и свою вину не признала. Прокурор подал апелляцию и попросил отправить осужденную в колонию.

Свердловский областной суд согласился с этими доводами и постановил, что женщина будет отбывать наказание в виде 3 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.