Судьбу "Круглой бани" обсудили в рамках Тюменского нефтегазового форума: будет "живое" пространство

Знаменитый тюменский памятник истории и культуры "Круглая баня" стал центральным предметом обсуждения стратегической сессии "Урбанистика и девелопмент: инновационные подходы к формированию городской среды и общественных пространств" в рамках Тюменского нефтегазового форума, который стартовал сегодня, 17 сентября, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, что памятник архитектуры – единственный в Тюмени в стиле конструктивизма, за судьбу которого шла борьба несколько лет, ранее удалось отстоять активистам и общественникам, а губернатор Тюменской области уже дал гарантии, что объект будет восстановлен за счет бюджетных средств.

При этом на форуме не смогли обойти стороной судьбу памятника. В частности, мэр города Тюмень Руслан Кухарук заявил, что историческое здание будет отдано молодежи и наполнено "живым" пространством.

"Многие гости Тюмени, архитекторы и дизайнеры, отмечают, как нам повезло, что до сегодняшнего дня сохранился такой интересный объект. Мы понимаем, что есть история объекта и есть нормативные требования, которые обязывают сохранить все те элементы строения, которые являются объектом охраны. Относительно наполнения здания решение было принято уже давно губернатором Тюменской области: пространство бани должно использоваться людьми – это и молодежь, и общественные организации. Должна быть возможность провести время, организовать выставки и встречи. Главный посыл – это должно быть "живое" пространство", - заявил Кухарук.