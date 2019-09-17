А корову тоже на четырехдневку переведем? Молочники недовольны инициативой Медведева

Предложение о переходе на четырехдневную рабочую неделю нереализуемо на большинстве предприятий АПК, заявили в "Тюменьмолоке". Холдинг входит в нацпроект по повышению производительности труда, предприятия-участники проекта рассматриваются для внедрения пилотного проекта сокращенной рабочей недели.

Исполнительный директор ООО "Тюменьмолоко" Евгений Соловей заявил Накануне.RU, что на сельхозпредприятиях работники трудятся по сменному графику.

"А корову мы тоже на четырехдневку переведем? Дойка идет каждый день. Есть офисный персонал, который можно перевести, но это небольшая часть. Для кого они придумали эту четырехдневку? Предложение делает Москва, а работают люди не в Москве, а в регионах", - поделился он на площадке Межрегиональной агровыставки в Екатеринбурге.

Как сообщало Накануне.RU, аграрии также указывали на риски снижения зарплат в сельском хозяйстве.

Всего в Тюменской области участниками пилотного проекта по переходу на четырехдневную рабочую неделю могут стать около 10 тыс. человек.