Скуратов ответил Юмашеву, признавшемуся, что генпрокурора "заказали" в АП

Бывший генпрокурор РФ Юрий Скуратов заявил, что причиной его отставки стало беспокойство в управлении делами президента после открытого им уголовного дела о злоупотреблении служебными полномочиями.

Ранее зять первого президента РФ Бориса Ельцина, экс-глава кремлёвской администрации Валентин Юмашев заявил, что администрация российского президента имела прямое отношение к решению о показе в эфире федеральных телеканалов видео, на котором бывший генеральный прокурор Юрий Скуратов якобы развлекался в сауне с проститутками.

По его словам, при принятии решения было принято во внимание то, что, по версии Кремля, глава надзорного ведомства имел связи в криминальных кругах, представители которых поставляли ему для утех женщин лёгкого поведения. Как подчеркнул Юмашев в интервью, опубликованном на сайте "Расцвет российских СМИ", такой человек не может руководить генпрокуратурой.

"Основная причина состояла в том, что я возбудил уголовное дело по компании Mabetex, в которой были определены криминальные связи руководителя этой компании господина Пацолли, которые он использовал для получения подрядов по реконструкции московского Кремля", - сказал Скуратов в эфире НСН.

"И лица, которые причастны к предоставлению ему подрядов, это прежде всего, сам Ельцин, Павел Бородин и ближайшее окружение руководства всего управления делами", - добавил он.

Реставрация Большого Кремлевского дворца (25 тыс. кв. м) была реализована в 1994-1998 годах под эгидой тогдашнего президентского завхоза Павла Бородина и при участии фирмы Mabetex Engineering Беджета Пакколи. Он обошелся бюджету в 335 млн долларов.

В конце 1990-х Паколли обвиняли в том, что его компания давала взятки российским чиновникам, благодаря чему и получала подряды. Предполагалось, что их общая сумма достигала 4 млн долларов. Однако в начале 2000-х уголовные дела в отношении Паколли были закрыты.

Помимо Кремля, Mabetex занимался восстановлением разрушенной террористами больницы в Буденновске и масштабными строительными проектами в столице Казахстана Астане.

Уголовное дело в отношении самого Скуратова было возбуждено через год после открытия "Дела Mabetex". Дело возбудили после того, как в эфире появился фильм "Трое в постели", где "человек, похожий на генпрокурора", предавался любовным утехам с двумя девушками, которых в СМИ назвали проститутками.