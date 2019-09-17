Скуратов ответил Юмашеву, признавшемуся, что генпрокурора "заказали" в АП

09 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Карабах — незатухающий постсоветский пожар

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В России
скуратов юрий ильич президент фонда правовые технологии ХХI века (2004) | Фото: Накануне.ru

Скуратов ответил Юмашеву, признавшемуся, что генпрокурора "заказали" в АП

Бывший генпрокурор РФ Юрий Скуратов заявил, что причиной его отставки стало беспокойство в управлении делами президента после открытого им уголовного дела о злоупотреблении служебными полномочиями.

Ранее зять первого президента РФ Бориса Ельцина, экс-глава кремлёвской администрации Валентин Юмашев заявил, что администрация российского президента имела прямое отношение к решению о показе в эфире федеральных телеканалов видео, на котором бывший генеральный прокурор Юрий Скуратов якобы развлекался в сауне с проститутками.

По его словам, при принятии решения было принято во внимание то, что, по версии Кремля, глава надзорного ведомства имел связи в криминальных кругах, представители которых поставляли ему для утех женщин лёгкого поведения. Как подчеркнул Юмашев в интервью, опубликованном на сайте "Расцвет российских СМИ", такой человек не может руководить генпрокуратурой.

"Основная причина состояла в том, что я возбудил уголовное дело по компании Mabetex, в которой были определены криминальные связи руководителя этой компании господина Пацолли, которые он использовал для получения подрядов по реконструкции московского Кремля", - сказал Скуратов в эфире НСН.

"И лица, которые причастны к предоставлению ему подрядов, это прежде всего, сам Ельцин, Павел Бородин и ближайшее окружение руководства всего управления делами", - добавил он.

Реставрация Большого Кремлевского дворца (25 тыс. кв. м) была реализована в 1994-1998 годах под эгидой тогдашнего президентского завхоза Павла Бородина и при участии фирмы Mabetex Engineering Беджета Пакколи. Он обошелся бюджету в 335 млн долларов.

В конце 1990-х Паколли обвиняли в том, что его компания давала взятки российским чиновникам, благодаря чему и получала подряды. Предполагалось, что их общая сумма достигала 4 млн долларов. Однако в начале 2000-х уголовные дела в отношении Паколли были закрыты.

Помимо Кремля, Mabetex занимался восстановлением разрушенной террористами больницы в Буденновске и масштабными строительными проектами в столице Казахстана Астане.

Уголовное дело в отношении самого Скуратова было возбуждено через год после открытия "Дела Mabetex". Дело возбудили после того, как в эфире появился фильм "Трое в постели", где "человек, похожий на генпрокурора", предавался любовным утехам с двумя девушками, которых в СМИ назвали проститутками.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Скуратов ответил Юмашеву, признавшемуся, что генпрокурора "заказали" в АП

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: юрий скуратов, дело Mabetex



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети