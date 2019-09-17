На улицах Перми посадят 14 тысяч деревьев

Осенью в Перми посадят 14 тыс. новых деревьев. Особо среди них будут выделяться крупные, высотой более 3 м, такие в столице края будут высаживать впервые. Молодые растения появятся не только в излюбленных местах отдыха пермяков – набережной Камы, эспланаде и Комсомольском проспекте – но и в районных парках и скверах, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

В Мотовилихинском районе молодые саженцы уже появились на улице Макаренко, площади Восстания, в сквере у здания по улице Уральской, на улице Крупской. Началась посадка лип на улице Подлесной в Дзержинском районе, появились молодые клены, березы и ивы в сквере уральских добровольцев в Ленинском районе. На этой неделе пройдут масштабные высадки кустарников кизильника блестящего и караганы древовидной в Орджоникидзевском районе, а также боярышника в Мотовилихинском районе – всего больше 1 тыс. растений.

Озеленение проводится во всех районах города. Пермь украсят рябины, вязы, тополя, туи, можжевельники и другие растения. Отличительной особенностью кампании этого года будет высадка крупномеров: деревья высотой более 3 м высадят впервые. В рамках благоустройства Комсомольского проспекта на участке от улицы Екатерининской до улицы Ленина вместо старых и поврежденных лип посадят молодые мелколистные липы высотой не менее 3,5 м. Растения должны быть максимально морозостойкими, быстрорастущими, неприхотливыми в обслуживании и создавать декоративный эффект круглогодично, даже в зимний период.

Озеленяют свои территории и образовательные учреждения. Яблоневый сад из 23 молодых деревьев появился на территории школы №94. Кроме того, школьники и педагоги организовали питомник декоративных кустарников: были высажены спиреи, лапчатники, барбарис, миндаль, жасмин и другие растения. Также на территории школы высажены кедры и сирень. Все деревья и кустарники прижились и дали прирост. Прижились и высаженные хвойные и дубы на территории школы №152. Растения были высажены прошлой осенью в рамках акции "Подари планете жизнь".