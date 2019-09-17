В Магнитогорске сотрудник ММК подкупил работника наркодиспансера

В Магнитогорске будут судить работника ММК, который дал взятку сотруднику наркодиспансера.

Заводчанин пришел на работу в пьяном виде и попался охраннику, который отправил его проходить медосвидетельствование, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

Мужчине его знакомые посоветовали обратиться к гражданину, который решил бы вопрос с липовой справкой за деньги.

"По договоренности работница диспансера дала указание подчиненным сотрудникам внести недостоверные сведения в результаты медицинского освидетельствования обвиняемого об отсутствии у него состояния алкогольного опьянения", - отметили в ведомстве.

Работник ММК перевел 25 тыс. руб. на карту посредника, а тот уже отправил 10 тыс. руб. на карту сотрудника наркодиспансера.

Мужчина полностью признал вину, сейчас его ждет суд.