Новый генконсул США в Екатеринбурге изучала Россию по "Преступлению и наказанию" Достоевского

09 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Карабах — незатухающий постсоветский пожар

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Свердловская область Уральский ФО За рубежом
консульство, флаги, Россия, США, Украина, Великобритания (2015) | Фото: Накануне.RU

Новый генконсул США в Екатеринбурге изучала Россию по "Преступлению и наказанию" Достоевского

Новый генеральный консул США в Екатеринбурге Эми Сторроу, недавно прибывшая в уральскую столицу, рассказала о своих ближайших планах. Как передает корреспондент Накануне.RU, короткий ролик с ее участием опубликован на странице генконсульства в Facebook.

На видео Сторроу рассказывает, что рада своему приезду в Екатеринбург. По словам дипломата, все, что она знает о России, она прочитала в классике русской литературы - "Преступление и наказание" Достоевского, "Анна Каренина" Толстого и других книгах.

"Я планирую путешествовать по Уралу и Западной Сибири и встречаться с вами. Я хочу говорить с вами и слушать вас", - заявила Эми Сторроу.

генеральный консул США в Екатеринбурге Эми Сторроу(2019)|Фото: facebook.com/yekaterinburg.usconsulate

Когда она планирует начать эти поездки, генконсул не уточнила.

Напомним, прежним генеральным консулом США в Екатеринбурге был доктор Пол М. Картер. Он занимал пост с августа 2017 года.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Новый генконсул США в Екатеринбурге изучала Россию по "Преступлению и наказанию" Достоевского

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: генконсул, США, назначение, Екатеринбург



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 20.09.2019 10:20 Мск Новый генконсул США в Екатеринбурге одну из первых встреч провела с митрополитом Кириллом

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 06.09.2019 12:06 Мск Новым генеральным консулом США в Екатеринбурге стала Эми Сторроу

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети