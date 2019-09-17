Новый генконсул США в Екатеринбурге изучала Россию по "Преступлению и наказанию" Достоевского

Новый генеральный консул США в Екатеринбурге Эми Сторроу, недавно прибывшая в уральскую столицу, рассказала о своих ближайших планах. Как передает корреспондент Накануне.RU, короткий ролик с ее участием опубликован на странице генконсульства в Facebook.

На видео Сторроу рассказывает, что рада своему приезду в Екатеринбург. По словам дипломата, все, что она знает о России, она прочитала в классике русской литературы - "Преступление и наказание" Достоевского, "Анна Каренина" Толстого и других книгах.

"Я планирую путешествовать по Уралу и Западной Сибири и встречаться с вами. Я хочу говорить с вами и слушать вас", - заявила Эми Сторроу.

Когда она планирует начать эти поездки, генконсул не уточнила.

Напомним, прежним генеральным консулом США в Екатеринбурге был доктор Пол М. Картер. Он занимал пост с августа 2017 года.