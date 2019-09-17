В Москве мать сбросила с моста двух детей

В Москве следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство двух малолетних детей в отношении сбросившей их с моста матери.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по городу, инцидент произошел на мосту, расположенном по проспекту Защитников города Москвы.

Женщина перекинула через парапет моста двух малолетних детей. Но они упали на твердый участок местности и выжили.

После этого мать попыталась совершить суицид, однако ее остановили прохожие. Дети доставлены в медучреждение. Женщина помещена в психиатрическую больницу.

Ранее в Татарстане задержали женщину, которая оставила возле магазина своего ребенка. Днем 3 сентября возле магазина на улице Титова в полиэтиленовом пакете был найден новорожденный.

Малыша нашел директор магазина, сейчас новорожденного отправили в Перинатальный центр в Альметьевск. На женщину 1983 года рождения возбуждено уголовное дело.