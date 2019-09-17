В Бурятии задержан организатор митинга против полицейского произвола

В Бурятии задержали Петра Дондукова, который организовал митинг против полицейского произвола 15 сентября в Улан-Удэ.

По данным ОВД Инфо, ему вменяют повторное нарушение порядка проведения массовых мероприятий (ч. 8 ст. 20.2 КоАП).

Митинг против полицейского произвола и за честные выборы был согласован. В нем, по разным оценкам, приняли участие от 700 до 3500 человек.

Напомним, 9 сентября на площади Советов в Улан-Удэ начался стихийный митинг протеста, изначально люди собрались против задержания сторонников якутского шамана Алексея Габышева, а затем выступили против итогов выборов.

Победу на выборах мэра одержал врио главы города Игорь Шутенков с результатом около 52%, а многие из собравшихся на площади были сторонниками кандидата от КПРФ Вячеслава Мархаева и заявили о подтасовках. В результате акции было несколько задержанных, в том числе депутат городского хурала Баир Цыренов и блогер Дмитрий Баиров, при этом полицейские и наряды ОМОНа, по утверждениям очевидцев, особо не стеснялись в мерах.

В ночь на 12-е в автобус с активистами, припаркованный на площади Советов бросили дымовую шашку. После этого 17 человек оказались задержаны, автобус эвакуировали на штрафстоянку, а въезд на парковку перегородили бетонными блоками.