Не стало историка Александра Пыжикова

Сегодня умер государственный деятель, специалист по истории России и РПЦ, доктор наук, профессор МПГУ, постоянный эксперт нашего издания Александр Пыжиков.

Его работы, такие как "Грани русского раскола", "Корни сталинского большевизма", "Взлет над пропастью" уже стали достоянием отечественной историографии. На государственной службе в 2000 году он был помощником министра по связи и информатизации РФ, помощником председателя Правительства РФ, в 2003-2004 гг. был заместителем министра образования Российской Федерации.

Экономист Никита Кричевский написал в своем телеграмм-канале " Антискрепа" сегодня утром: "Не стало моего дорогого, любимого товарища историка Александра Пыжикова. Тромб. Все хотел позвонить и встретиться в тихом ресторанчике на выходных, как мы с ним привыкли. Позвонил. Люблю тебя, Александр Владимирович".

"Пришла печальная весть - сегодня ночью не стало Александра Пыжикова...Не стало глубокого русского ученого и мыслителя, великолепного лектора, знатока русской истории и просто очень доброго и скромного человека....Не стало Культбригадира.... Этой захватывающей и глубокой лекцией мы закрыли зимне-весенний сезон Культбригады и я хотел осенний сезон открыть лекцией Пыжикова. Мы с ним договорились о теме и дате, но не случилось..... Вечная память тебе, Александр!" - пишет Вячеслав Коновалов, ведущий "Радио России" (ВГТРК).

Друг и коллега Александра Пыжикова историк Евгений Спинцын рассказывает в беседе с Накануне.RU, что это был выдающийся русский историк, который в последние годы создал целый ряд фундаментальных работ, совершивших революцию в нашем представлении о многих событиях русской истории XVII, XVIII, XIX веков и особенно XX века.

"Он поднимал пласты нашего исторического прошлого, которые раньше проходили мимо взглядов и интересов подавляющего большинства историков, и его открытия позволяют по-новому взглянуть на, казалось бы, уже хорошо известные события, на хорошо известных исторических личностей", - говорит Спицын.

- В личном плане Александр Владимирович был доброжелательным человеком, радушным, хлебосольным, у него не было откровенных недругов, неприятелей, со многими он поддерживал ровные, дружеские отношения. Несмотря на то, что он уже давно довольно тяжело болел, больше десяти лет назад перенес инсульт, тем не менее его работоспособности можно было только позавидовать, - говорит Евгений Спицын. - Он, как самая настоящая трудовая лошадка, почти каждый день по плану работал и в библиотеках, и в архивах, то есть это был настоящий исследователь.

Ведь как часто у нас в науке происходит? Человек защитил кандидатскую, тем более докторскую диссертацию, потешил собственное самолюбие и больше ничем не занимается, почивает на лаврах. Пыжиков был не из их числа, потому что он докторскую защитил 20 лет назад и за 20 лет он обогатил отечественную и мировую науку целым рядом крупнейших научных исследований: и "Грани русского раскола", и "Москва и Питер - схватка за Россию", и "Корни сталинского большевизма", "Взлет над пропастью", "Украинско-польское иго" по истории России.

Последние полтора года он усиленно работал над новой темой, связанной с происхождением русского былинного эпоса и с традициями дохристианской Руси, там тоже было немало очень ценных наблюдений, открытий, все с нетерпением ждали выхода этого научного труда, который должен был стать таким же революционным событием в исторической науке.

Его трагический уход сегодня ночью прервал эту работу, я думаю, что значительная часть того, что он написал, не останется незамеченной, думаю, родные и товарищи опубликуют все его работы в еще одной книге в память об этом замечательном человеке и ученом.

Накануне.RU скорбит и приносит соболезнования родным и близким.