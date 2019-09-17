"Откинувшийся" Кокорин подписал новый контракт с "Зенитом", пока сидел в тюрьме

Бывший нападающий сборной России Александр Кокорин подписал новый контракт с питерским "Зенитом". Об этом сегодня после выхода футболистов из колонии сообщил его адвокат.

Напомним, сегодня утром Кокорин, его младший брат Кирилл и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев покинули территорию исправительной колонии в Белгородской области, где отбывали наказание за избиение людей. 6 сентября все трое были освобождены судом условно-досрочно. По условиям УДО они будут находиться под наблюдением полиции до конца этого года.

Сразу после выхода из тюрьмы спортсмены сели в черный "Мерседес" и "отправились домой" - такова формулировка их адвоката, пообщавшегося с прессой. Куда конкретно "домой", юрист не уточнил, а сами футболисты от общения с журналистами воздержались.

Также правозащитник рассказал, что Кокорин на днях подписал новое трудовое соглашение с "Зенитом", но сможет ли он сыграть за клуб до начала зимней паузы в чемпионате - пока непонятно. Что касается Мамаева, то у него есть действующий контракт с "Краснодаром". Однако адвокат не стал комментировать информацию, что клуб хотел расторгнуть соглашение, пишет Infox.ru.

Напомним, недавно освобождение Кокорина и Мамаева из колонии прокомментировали в Госдуме.