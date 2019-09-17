09 Октября 2020
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IX Межрегиональная агропромышленная выставка УрФО, Цуканов, Куйвашев (2019) | Фото: Накануне.RU

Губернаторы Урала приехали в Екатеринбург с едой и выпивкой

В Екатеринбурге открылась IX Межрегиональная агропромышленная выставка. Продукцию аграриев полпреду президента Николаю Цуканову презентовали губернаторы, передает корреспондент Накануне.RU.

Корпус руководителей субъектов УРФО прибыл не в полном составе, глава Ямала Дмитрий Артюхов в Екатеринбург не приехал. Во время открытия уникальную продукцию Ямала упомянула губернатор Югры Наталья Комарова.

IX Межрегиональная агропромышленная выставка УрФО, Цуканов, Куйвашев(2019)|Фото: Накануне.RU

IX Межрегиональная агропромышленная выставка УрФО(2019)|Фото: Накануне.RU

Полпред Николай Цуканов впервые участвует в открытии выставки. От отметил, что аграрии УрФО должны работать над задачей увеличения экспорта продукции, обозначенной в нацпроекте.

IX Межрегиональная агропромышленная выставка УрФО(2019)|Фото: Накануне.RU

IX Межрегиональная агропромышленная выставка УрФО(2019)|Фото: Накануне.RU

Выставка поможет сельхозпредприятиям обрести новых партнёров, сказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

"Выставка доказала свою необходимость в продвижении продукции за пределами УрФО", - отметил он.

IX Межрегиональная агропромышленная выставка УрФО, Цуканов, Куйвашев(2019)|Фото: Накануне.RU

IX Межрегиональная агропромышленная выставка УрФО, Куйвашев(2019)|Фото: Накануне.RU

Губернатор Тюменской области Александр Моор не упустил возможности прорекламировать тюменскую продукцию. "С уважением отношусь к аграриям УрФО, но призываю вас покупать тюменское", - сказал он.

Моор добавил, что в регионе реализовано крупных инвестпроектов в АПК на 60 млрд руб.

IX Межрегиональная агропромышленная выставка УрФО, Моор(2019)|Фото: Накануне.RU

IX Межрегиональная агропромышленная выставка УрФО, Цуканов, Комарова(2019)|Фото: Накануне.RU

Губернаторов Алексея Текслера и Вадима Шумкова представляли, как избранных глав регионов. Глава Челябинской области сосредоточился на успехах, он отметил: "Мы лидирующий регион УрФО по объемам сельхозпродукции. Так было и так будет!". А вот зауральский губернатор смог лишь выразить надежду, что регион когда-нибудь догонит соседей: "Нам нужно много потрудиться, чтобы вернуть позиции в АПК".

IX Межрегиональная агропромышленная выставка УрФО, Шумков(2019)|Фото: Накануне.RU

IX Межрегиональная агропромышленная выставка УрФО, Текслер(2019)|Фото: Накануне.RU

Наталья Комарова, с чьего стенда делегация позднее начала обход выставки, обратила внимание на достижения тружеников АПК. Она отметила, что выставка стала площадкой для диалога власти и аграриев.

IX Межрегиональная агропромышленная выставка УрФО, Комарова, Цуканов, Куйвашев(2019)|Фото: Накануне.RU

IX Межрегиональная агропромышленная выставка УрФО, Комарова(2019)|Фото: Накануне.RU

Экспозиция будет работать в павильоне "Екатеринбург-ЭКСПО" три дня. Сегодня полпред проведёт с губернаторами совещание по развитию АПК.

IX Межрегиональная агропромышленная выставка УрФО, Комарова, Шумков, Цуканов, Текслер, Кувашев, Моор(2019)|Фото: Накануне.RU

IX Межрегиональная агропромышленная выставка УрФО, Цуканов(2019)|Фото: Накануне.RU

IX Межрегиональная агропромышленная выставка УрФО, Цуканов, Комарова(2019)|Фото: Накануне.RU

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Губернаторы Урала приехали в Екатеринбург с едой и выпивкой

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Теги: IX Межрегиональная агропромышленная выставка, Николай Цуканов



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