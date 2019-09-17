09 Октября 2020
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ФСБ (2020) | Фото: Накануне.RU

СК проверит бывшего начальника управления "К" ФСБ на причастность к рейдерскому захвату

СКР поручил проверить информацию о противоправных действиях бывшего начальника управления "К" ФСБ генерала Виктора Воронина, пишет РБК.

С заявлением в ведомство обратился бывший замглавы Минсельхоза и основатель холдинга "Маслопродукт" Алексей Бажанов. Он утверждает, что генерал вместе с бизнесменом Аркадием Фосманом причастен к рейдерскому захвату холдинга.

Сам Бажанов скрывается в Лондоне от российских правоохранительных органов.

Проводить проверку будет следственная группа по делу бывшего подчиненного Виктора Воронина - экс-начальника "банковского" отдела управления "К" службы экономической безопасности ФСБ Кирилла Черкалина.

Напомним, уголовное дело против Черкалина было возбуждено в мае. Его обвинили в получении взятки в $850 тыс. По данным следствия, с ноября 2013 по февраль 2016 года начальник банковского отдела управления "К" ФСБ получил взятку от гражданина Назарова за общее покровительство коммерческой структуры.

Несколько пабликов и Telegram-каналов опубликовали видеозапись, сделанную якобы при обыске в доме полковника ФСБ Кирилла Черкалина. На видео попали десятки сумок, мешков, пакетов, коробок, набитых деньгами.

Сообщалось, что силовики изъяли cумму, эквивалентную 12 млрд рублей, при обысках по делу полковника ФСБ. Это на 3 млрд больше суммы, изъятой у бывшего сотрудника МВД Дмитрия Захарченко.

Оперативники подозревают, что эти деньги были получены чекистами от руководителей банков за покровительство коммерческих структур. По словам источника, речь идет о трех банках, среди которых "Траст" и "Югра".

СМИ писали, что задержание Черкалина произошло после того, как показания против него дал бывший владелец банка "Югра" Алексей Хотин.

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СК проверит бывшего начальника управления "К" ФСБ на причастность к рейдерскому захвату

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Теги: виктор воронин, кирилл черкалин



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