Киев возмущен визитом чешских русинов в Крым

Посольство Украины в Чехии призвало власти этой страны отреагировать на визит в Крым руководства Всемирного совета подкарпатских русинов.

Как сообщало Накануне.RU, на прошлой неделе их принял президент Чехии Милош Земан в связи со 100-летней годовщиной присоединения Подкарпатской Руси к Чехословакии. Они рассказали ему, что Киев преследует русинов, и Земан пообещал поговорить об этом с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Украинское посольство пригрозило русинам уголовной ответственностью, так как они уже не впервые приезжают в российский Крым.

Особое беспокойство посольства вызывает то, что русины обсудили с властями Крыма вопрос о налаживании поездок туристических групп из Чехии. Оно призывает "принять меры" к русинам и обвиняет их в работе на Кремль.